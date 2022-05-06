غزة 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واساستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع اليوم, الأراضي الزراعية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة، أن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق خان يونس فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة بكثافة، وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع، تجاه الأراضي الزراعية شرق بلدة خزاعة شرق المحافظة، وأجبروا المزارعين على مغادرة أراضيهم.// انتهى //12:12ت م0023