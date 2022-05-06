طرابلس 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واسالتقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب الليبي فوزي النويري بالعاصمة طرابلس بمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز.وناقش الجانبان خلال اللقاء آخر المستجدات السياسية وسبل المحافظة على الاستقرار وكيفية الدفع بها لإيجاد تسوية توصل في أقرب الآجال للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودور مجلس النواب المهم بشأنها.// انتهى //13:37ت م0027