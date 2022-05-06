نيويورك 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واستسلمت سلطنة عُمان رسميًّا رئاسة مجموعة آسيا والباسيفيك في الأمم المتحدة في احتفال جرى تنظيمه بنيويورك.وأعرب مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور محمد بن عوض الحسان عن ترحيب واستعداد بلاده لقيادة مجموعة دول آسيا والباسيفيك في الأمم المتحدة التي تضم في عضويتها (55) دولة، مؤكدًا سعي السلطنة للحفاظ على مصالح دول آسيا والباسيفيك في المنظمة والمحافل الدولية والدفاع عنها.// انتهى //15:04ت م0031