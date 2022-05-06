جنيف 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واسدعت منظمة الصحة العالمية اليوم جميع بلدان العالم لزيادة الاستثمارات في برامج الوقاية من العدوى في مراكز الرعاية الصحية .وأكدت المنظمة في تقريرها الأول حول " العدوى في المستشفيات "، أن برامج الوقاية يمكن أن تقلل إمكانية الإصابة بالعدوى من الأمراض خاصة بين العاملين الصحيين والزوار والمرضى أنفسهم، بنسبة 70 % .واشارالتقرير إلى أنه من بين كل ١٠٠ مريض في الرعاية المركزة يصاب سبعة بعدوى واحدة على الأقل في البلدان مرتفعة الدخل ، ويصاب ١٥ مريضا في البلدان متوسطة ومنخفضة الدخل ، كما يموت شخص واحد على الأقل من كل ١٠ مرضى مصابين بالتهاب الكبد الوبائي .وقال مدير عام المنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم في تصريح له : إن جائحة " كوفيد - ١٩ " كشفت عن العديد من التحديات والثغرات في برامج الوقاية من العدوى في المستشفيات في كل البلدان ، بما في ذلك الاكثر تقدما ، مشيرا إلى أنه تقييم تلك الأوضاع وتعزيز برامج الوقاية من العدوى داخل النظم الصحية تعد فرصة غير مسبوقة .// انتهى //16:16ت م0036