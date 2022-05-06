رام الله 5 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واسأدى عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني ، صلاة الجمعة الأولى بعد انقضاء شهر رمضان المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم التضييقات الاحتلالية.وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية، بأن نحو 20 ألفا أدوا الصلاة في الأقصى، وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة، حيث نشرت شرطة الاحتلال عناصرها عند بوابات البلدة القديمة والطرقات والشوارع المؤدية للمسجد، وعلى بواباته الخارجية، وفحصت الهويات الشخصية للمواطنين.//انتهى //16:18ت م0037