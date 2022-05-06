قلقيلية 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واسأصيب 4 شبان بالرصاص المعدني خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والتي دعت إليها حركة فتح تنديدا باستمرار عدوان الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى.وأوضح الناطق الإعلامي لحركة فتح في إقليم قلقيلية مراد شتيويفي تصريح صحفي : إن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص المعدني بشكل كثيف مما أدى لوقوع 4 اصابات عولجت جميعها ميدانيا من قبل طاقم الهلال الأحمر الفلسطيني.وأضاف أن المسيرة انطلقت تلبية لدعوات حركة فتح في أقاليم المحافظات الشمالية تنديدا بجرائم الاحتلال المستمرة بحق شعبنا في مختلف المحافظات ونصرة للمرابطين في المسجد الأقصى الذين يدافعون عنه لحمايته من اقتحامات المستوطنين .// انتهى //17:16ت م0038