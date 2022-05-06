سياسي / رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا يجتمع مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة
الجمعة 1443/10/5 هـ الموافق 2022/05/06 م واس
طرابلس 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واس
اجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز في مقر المجلس بطرابلس.
وتم خلال اللقاء استعراض آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا و جهود المجلس الأعلى للدولة لكسر الجمود السياسي وإنجاح المسار الدستوري لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق تمهيدا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية على أسس دستورية وقانونية سليمة.
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17:16ت م
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