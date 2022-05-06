طرابلس 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واساجتمع رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري مع مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز في مقر المجلس بطرابلس.وتم خلال اللقاء استعراض آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا و جهود المجلس الأعلى للدولة لكسر الجمود السياسي وإنجاح المسار الدستوري لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق تمهيدا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية على أسس دستورية وقانونية سليمة.// انتهى //17:16ت م0039