الرياض 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واسغادر المنتخب السعودي للعلوم والهندسة الرياض اليوم إلى أمريكا للمنافسة على جوائز في معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2022) المقام في اتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية خلال الفترة من 7-23 مايو الجاري .وتشارك المملكة في المعرض ممثلة بمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، حيث يضم المنتخب السعودي للعلوم والهندسة 35 طالبا وطالبة من 11 إدارة تعليمية يشاركون بمشاريع نوعية في مجالات واعدة منها : الذكاء الاصطناعي، الطاقة المتجددة، الدوائيات، والبيئة، وجرى اختيارهم من بين 40 فائزا وفائزة بالجوائز الكبرى في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي " إبداع 2022 " الذي يعد واحداً من 19 برنامجاً مختلفا، تقدمها موهبة سنوياً للطلبة الموهوبين الذين يتم اكتشافهم سنوياً في المملكة.ورشح أعضاء الفريق بعد سلسلة مكثفة من التدريب على أيدي نخبة من المدربين السعوديين والأجانب من الأكاديميين والخبراء والمحكمين في التخصصات المختلفة، لتطوير مهارات العرض والإلقاء، والاستعداد للمشاركة في التحكيم في معرض "آيسف 2022 ". وتشارك المملكة ممثلة في مؤسسة موهبة في معرض "آيسف 2022" كراعٍ رئيسي، كما تقدم جائزة خاصة لأفضل المشاريع المشاركة في مجال الطاقة جرياً على عادتها كل عام، حيث قامت لجنة تحكيم الجوائز الخاصة في موهبة التي تضم نخبة من الخبراء والمتخصصين على مدى يومين بتحكيم عدد من المشاريع المرشحة للفوز بجائزة موهبة الخاصة، بعد مراجعة جميع المشاريع في المجالات المحددة لاختيار المناسب منها للتحكيم (عن بعد) ، على أن تحكم المشاريع المتبقية حضورياً الأسبوع المقبل في معرض انتل آيسف.وستقدم موهبة للفائزين منحة في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أو منحة لحضور برنامج موهبة الإثرائي العالمي، بالإضافة لمكافأة مالية.ويستقطب معرض آيسف هذا العام أكثر من 2000 مشارك طلبة التعليم العام يمثلون أكثر من 85 دولة ، وتبلغ نسبة المشاركين من داخل الولايات المتحدة هذا العام 62% ، مقابل 38% من الخارج، بينما تبلغ نسبة المشاركين حضورياً 67% في مقابل 33% افتراضياً. وتعد هذه المشاركة الـ 16 للمملكة على التوالي في معرض انتل آيسف، حيث بدأت مشاركتها منذ عام 2007م، ضمن برنامج سنوي تنظمه مؤسسة "موهبة"، بالشراكة مع وزارة التعليم.وحصل الطلاب السعوديون خلال المشاركات السابقة على 83 جائزة منها، 53 جائزة كبرى، و30 جائزة خاصة، كما قدمت المؤسسة جوائز دولية سنوية خاصة في المسابقة لطلاب من 20 دولة . ويمر الطلاب السعوديون قبل مشاركتهم في آيسف برحلة طويلة من التدريب والتأهيل من خلال برامج موهبة التي يتلقونها طيلة انضمامهم لها، بعد اكتشافهم، تؤهلهم وتمكنهم من الوصول إلى هذا المستوى العلمي، والبحثي.ويُعد معرض ريجينيرن الدولي للعلوم والهندسة "آيسف" أكبر معرض للمنافسة في مجال البحث العلمي والابتكار للمرحلة ما قبل الجامعية.// انتهى //17:26ت م0041