جدة 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واسشكلت عروض الفرق الاستعراضية التفاعلية في منطقة جدة آرت بروميناد كرنفالاً من الفرح والتشويق لزوّار موسم جدة، راسمة السعادة على وجوه الصغار والكبار.وتحولت ممرات وساحات منطقة جدة آرت إلى مسرح كبير للعروض المشوقة للفرق الاستعراضية التي تقدم كل يوم لوحات فنية مبهجة، وتجارب مذهلة، وأفكارا جديدة لزوار موسم جدة مثل: عروض الماء والنار، والعروض الهوائية، والعجلة المضيئة، وعازفة الناي المعلّقة، وكرة الهيليوم الطائرة التي تحمل فناناً يقدم عروضاً استعراضية في الهواء.كما لفت أنظار الجمهور المسرح المائي، والمسيرات الاستعراضية المتحركة التي تقدم فقراتها على امتداد ساحات المنطقة، حيث حظيت هذه العروض الحية باهتمام كبير من مختلف الفئات العمرية للاستمتاع بالفقرات المقدمة، والاصطفاف حولها لتصويرها والتفاعل معها وسط مشاركة الأطفال حالة السعادة والفرح التي يعيشونها مع كل عرض.// انتهى //17:49ت م0042