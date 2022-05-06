غادوغو 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واسقتل 7 جنود من الجيش التابع لبوركينا فاسو وأربعة من قوات مساندة للجيش في كمينين شمال العاصمة غادوغو المضطرب.وأعلن الجيش في بيان أن الكمين الأول وقع قرب بلدة سوليه أمس وأدى إلى مقتل جنديين وأربعة من المتطوعين الذين يساعدون الجيش فيما قتل خمسة من عناصر "وحدة تدخل خاصة تابعة للدرك" في كمين آخر في نفس اليوم في أوانوبي وفق البيان .// انتهى //18:07ت م0044