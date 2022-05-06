القدس المحتلة 5 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واسأفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن ثلاثة فتية وشاب مقدسيين بعد أن أمضوا محكومياتهم في الأسر.وأفادت مصادر محلية في القدس بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن الفتية: عمر رسمي الرشق، ومحمد حمدي الجولاني، وأحمد فضل العجلوني، بعد أن أمضوا مدة محكوميتهم البالغة 5 أشهر.وفي ذات السياق أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير المقدسي محمد حسن حرب عبيدات، بعد أن أمضى 15 شهرا في الأسر.//انتهى //18:46ت م0047