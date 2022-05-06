سياسي / سلطات الاحتلال تُفرج عن ثلاثة فتية وشاب مقدسيين
الجمعة 1443/10/5 هـ الموافق 2022/05/06 م واس
القدس المحتلة 5 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واس
أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عن ثلاثة فتية وشاب مقدسيين بعد أن أمضوا محكومياتهم في الأسر.
وأفادت مصادر محلية في القدس بأن سلطات الاحتلال أفرجت عن الفتية: عمر رسمي الرشق، ومحمد حمدي الجولاني، وأحمد فضل العجلوني، بعد أن أمضوا مدة محكوميتهم البالغة 5 أشهر.
وفي ذات السياق أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير المقدسي محمد حسن حرب عبيدات، بعد أن أمضى 15 شهرا في الأسر.
//انتهى //
18:46ت م
0047