نيامي 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واسأعلن الجيش النيجري اعتقال عنصر إرهابي ليبي الجنسية وحجز عدة مركبات اخترقت حدود البلاد إلى جانب كمية من الذخيرة والأسلحة، وذلك خلال عمليات أمنية جرى تنفيذها خلال الأسبوع الأخير .وأفادت مصادر من الجيش النيجري أن العمليات الأمنية أدّت إلى حجز عشر آليات قادمة من ليبيا إلى جانب اعتقال ستة مسلحين ببنادق آلية.وتشكو النيجر من انتهاك التنظيمات الإرهابية لحدودها إضافة إلى الجماعات المسلحة وقطّاع الطرق .// انتهى //18:49ت م0049