غزة 5 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واسأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم نيران أسلحتها الرشاشة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شمال شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر محلية وشهود عيان في غزة أن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية -في ما يسمى بموقع "كيسوفيم" شمال شرق بلدة القرارة- فتحوا نيران رشاشاتهم الثقيلة، وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الأراضي الزراعية شرق البلدة، الأمر الذي أدّى لخروج المزارعين من أراضيهم.// انتهى //18:53ت م0051