جدة 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واستشارك مجموعة الخطوط السعودية في مؤتمر مستقبل الطيران الذي تنظمه الهيئة العامة للطيران المدني خلال المدة من 9 وحتى 11 مايو في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات والمعارض بالرياض بصفتها شريكاً إستراتيجياً وناقلاً رسمياً، إضافة إلى حضور عدد من الشركات التابعة لها .وستكشف عن مستجدات مبادراتها وحلولها في تعزيز تجربة السفر لضيوفها إلى جانب خطواتها المتواصلة في مجال التحول الرقمي التي اتخذته منهجاً في تعاملاتها الداخلية وخدماتها المقدمة ، حيث تتواكب مشاريعها مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في قطاع النقل الجوي، إلى جانب إسهامها في تعزيز الاقتصاد الوطني وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وسيتيح المؤتمر للمجموعة تبادل الخبرات والمعرفة مع العديد من القطاعات في الصناعة ، حيث من المتوقع الإعلان عن إبرام جملة من الاتفاقيات في مجال الخدمات وتحسين تجربة الضيوف ، وكذلك في مجال صيانة الطائرات ، وتدريب الطيران ، إضافة إلى الشحن والخدمات اللوجستية ، علاوةً على توسيع أسطول الطيران الخاص ، وكذلك الخدمات الأرضية.وتشهد المناسبة عقد العديد من الندوات والجلسات الحوارية ، حيث ستشارك شركة الخطوط السعودية للنقل الجوي في الجلسة التي تستشرف مستقبل سوق الطيران في الشرق الأوسط وكيف سيكون بحلول عام 2040 ، وذلك من خلال التطرق إلى ما يتمتع به السوق من معدلات نمو متصاعدة لوجود عدد من شركات الطيران الكبيرة والتطور في الخدمات بالمطارات ، كما ستسهم شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة في الجلسة التي تتمحور حول رقمنة البضائع والخدمات اللوجستية وأبرز التحديات الحالية والمستقبل المتوقع لقطاع الشحن ، علاوةً على مشاركة الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران بتجربتها العريضة في مجال صيانة الطائرات وخططها الطموحة التوسعية في هذا المجال ، إلى جانب مشاركة لطيران أديل حول التحول السريع لشركات الطيران منخفضة التكلفة التي تشهد إقبالاً من الضيوف ليس فقط من ناحية اقتصادية بل لأنها تقدم كذلك تجربة سفر جديرة بالتكرار.وسيحظى زوار المؤتمر بفرصة لزيارة جناح مجموعة الخطوط السعودية ، حيث تستثمر مشاركتها لاستعراض نهجها المستدام من خلال حرصها على النمو الاقتصادي ودعم منسوبيها من الجنسين تأهيلاً وتدريباً ، علاوةً على تقديمها تجربة حية ليس فقط لاستعادة أعمالها تدريجياً بعد آثار الجائحة بل وتقديم خدمات مبتكرة نالت على إثرها على العديد من الجوائز الدولية ، وسيتعرف الزوّار ومن خلال الشاشات على معلومات وافية عن جميع شركات المجموعة ودورها في منظومة الطيران وخططها المستقبلية.ويناقش المؤتمر -الذي يشارك فيه نخبة من ممثلي قطاع الطيران المدني حول العالم وقادة الطيران المدني من مختلف الدول والمنظمات علاوة على الرؤساء التنفيذيين لعدد من شركات النقل الجوي الدولية ومجموعة من رجال الأعمال وبمشاركة أكثر من (120) متحدثاً- الفرص الاستثمارية في قطاع الطيران المدني ويسلط الضوء على إمكانية استثمار الفرص الواعدة والتوسع في قطاع الطيران ليحقق الرؤية الإستراتيجية للقطاع في أن يكون مركزًا للطيران العالمي ، حيث يهتم المؤتمر من خلال العديد من الجلسات المتخصصة بالفرص الاستثمارية وإسهام الطيران المدني في النمو الاقتصادي.// انتهى //19:02ت م0053