بريدة 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واسيقدم مهرجان فواصل ببريدة -الذي تشرف علية أمانة منطقة القصيم- بحديقة الملك عبدالله بيريدة جملة من الفعاليات والبرامج والأنشطة، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية والأسر المنتجة والحِرفيين.وتشتمل الفعاليات على عروض الألعاب النارية والألعاب الإلكترونية وعروض السيارات وعروض الدراجات النارية والهوائية ، إضافة إلى فرقة السامري والمسرح المفتوح وفعاليات الأطفال .وتهدف إدارة المهرجان إلى تنويع الفعاليات والأنشطة وسط تفاعل وحضور من قبل الزوار .// انتهى //19:22ت م0055