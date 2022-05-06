ثقافي / مهرجان فواصل ببريدة يستهوي الزوار وسط حديقة الملك عبدالله
الجمعة 1443/10/5 هـ الموافق 2022/05/06 م واس
بريدة 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واس
يقدم مهرجان فواصل ببريدة -الذي تشرف علية أمانة منطقة القصيم- بحديقة الملك عبدالله بيريدة جملة من الفعاليات والبرامج والأنشطة، وذلك بمشاركة الجهات الحكومية والأسر المنتجة والحِرفيين.
وتشتمل الفعاليات على عروض الألعاب النارية والألعاب الإلكترونية وعروض السيارات وعروض الدراجات النارية والهوائية ، إضافة إلى فرقة السامري والمسرح المفتوح وفعاليات الأطفال .
وتهدف إدارة المهرجان إلى تنويع الفعاليات والأنشطة وسط تفاعل وحضور من قبل الزوار .
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19:22ت م
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