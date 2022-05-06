نواكشوط 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واسأعلنت السلطات الموريتانية إنقاذ 55 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل البلاد كانوا في طريقهم إلى إسبانيا.وأفادت كالة الأنباء الموريتانية أن سفينة حربية كانت في مهمة روتينية عثرت على زورق صغير يُقلّ 55 مهاجرا من عدة جنسيات أفريقية وأنقذتهم ونقلتهم لميناء نواكشوط.وأضافت أن هذه المجموعة كانت تحاول الوصول إلى إسبانيا على متن زورق لا تزيد حمولته الطبيعية على 10 أفراد.وتعدّ موريتانيا معبرا رئيسا للمهاجرين الأفارقة، إذ تحولت مدينة نواذيبو المطلة على ساحل المحيط الأطلسي خلال السنوات الأخيرة إلى وجهة مفضلة للراغبين في العبور إلى أوروبا.// انتهى //19:25ت م0057