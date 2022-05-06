عمّان 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واسحذّرت الحكومة الأردنية اليوم من إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على تهجير فلسطينيي يطا الخليل والمضي قدماً في مخططات بناء 3988 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وعدّ الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير هيثم أبو الفول التوسع الاستيطاني خرقاً صارخاً وجسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مُقدمها قرار مجلس الأمن رقم 2334.وشدّد السفير أبو الفول أن سياسة الاستيطان سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو مصادرة الأراضي أو تهجير الفلسطينيين هي سياسةٌ غير شرعية وغير قانونية ومرفوضة ومدانة وخطوةٌ أحادية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي، وتقويضاً لأسس السلام، وجهود حلّ الصراع، وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حلّ الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.// انتهى //20:25ت م0058