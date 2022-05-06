الرياض 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واساختتم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية نائب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، اليوم، زيارته الرسمية للعاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك لحضور الاجتماع الـ77 للمكتب التنفيذي للمجلس الأولمبي الآسيوي،الذي عُقد برئاسة 'راجا راندير سينغ'،بحضور صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد نائب رئيس اللجنة،عضو المكتب التنفيذي رئيس لجنة التعليم بالمجلس.واعتمد الاجتماع قرار تأجيل موعد إقامة دورة الألعاب الآسيوية 'هانغزو 2022'،التي كان من المزمع إقامتها في الصين خلال شهر سبتمبر من العام الحالي، إلى العام المقبل، وذلك بسبب التطورات المتعلقة بجائحة كورونا،التي قد تعيق مشاركة العديد من الرياضيين في الدورة، كما وافق الاجتماع على إلغاء نسخة العام الحالي من دورة الألعاب الآسيوية للشباب،التي كان من المقرر تنظيمها في مدينة شانتو الصينية.ووقَّع سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية على هامش وجوده في طشقند، مذكرة تفاهم بين اللجنة ونظيرتيها الأولمبية والبارالمبية في أوزبكستان؛وذلك لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك ما بين الأسرتين الأولمبية والبارالمبية في المملكة وأوزبكستان، كما شارك صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل الأسرة الأولمبية في أوزبكستان الاحتفال الرسمي،الذي أقامته الأولمبية الأوزبكية على شرف ضيوف المجلس الأولمبي الآسيوي، بمناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس اللجنة الأولمبية في أوزبكستان، بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والرياضية الأوزبكية.// انتهى //20:33ت م0059