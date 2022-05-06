الرياض05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واستشارك جامعة شقراء في أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم، الذي تنظمه وزارة التعليم خلال المدة من 7 إلى 10 شوال 1443هـ، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، من خلال جناح خاص للتعريف بالجامعة ورؤيتها ورسالتها، وخطتها الإستراتيجية،وأنشطتها، وبرامجها الأكاديمية، وتخصصاتها.كما تشارك الجامعة ضمن فعاليات المؤتمر بإعداد وتقديم 5 ورش عمل متخصصة، يقدمها نخبة من الأكاديميين بها وهي على النحو التالي: الورشة الأولى بعنوان "سبل تطوير القدرات القيادية عن بعد لدى القياديات التعليمية باستخدام قانون جال" تقدمها الدكتورة شريفة الكسر، والورشة الثانية بعنوان "التعليم الإلكتروني، التعليم مدى الحياة" يقدمها الدكتور سعود الأكلبي، فيما تقدم الدكتورة سوسن الحويطي الورشة الثالثة بعنوان "المفاهيم الجديدة في التدريس والتعليم"، إضافة إلى الورشة الرابعة بعنوان "نموذج مقترح لبناء كليات رقمية في ظل الثورة الصناعية الرابعة" ويقدمها الدكتور سلطان العتيبي، والورشة الخامسة والأخيرة بعنوان "التحديات والفرص في ظل جائحة كورونا من خلال المنظور العالمي والمحلي" ويقدمها الدكتور محمد الغصاب.من جهته، أوضح وكيل الجامعة للتطوير والجودة، رئيس اللجنة التنفيذية، الدكتور منصور المالكي، أن مشاركة الجامعة في هذا الحدث التعليمي الكبير تأتي انطلاقًا من حرصها على مواكبة التطورات وتعزيز دورها من خلال تبادل الخبرات مع المؤسسات التعليمية المحلية والعالمية، والتعرف على التجارب الرائدة في مجال التعليم وقت الأزمات،ومواجهتها بخطط بديلة تضمن استمرار الدراسة وعدم تأثرها بالظروف الطارئة التي قد تحول دون استمرارها حضوريًّا.‏‎وأشار المالكي، إلى أن هذا المؤتمر يأتي امتدادًا لجهود وزارة التعليم المتواصلة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في بناء الإنسان، والإسهام في تنمية المجتمع وتعزيز الشراكة مع أفراده ومؤسساته، إضافة إلى بناء الشراكات ومد جسور التواصل مع أكبر المؤسسات التعليمية حول العالم، مبينًا أنه يهدف أيضا إلى استعراض الفرص المتاحة لتطوير التعليم في المملكة ومحفّزات الاستثمار فيه، وكذلك التعريف بالحلول التي تسهم في تجاوز الأزمات والتحديات التي تواجه التعليم وتعزّز كفاءة مؤسساته وتجويد نواتجه وفق المعايير والمؤشرات الدولية، مقدمًا شكره وتقديره لرئيس الجامعة على حرصه ودعمه المستمر لهذه المشاركة النوعية وتطوير كل مناحي العمل الأكاديمي بجامعة شقراء.// انتهى //20:47ت م0060