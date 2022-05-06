عام / ارتفاع عدد الإصابات بكورونا بنسبة 50% في جنوب أفريقيا
الجمعة 1443/10/5 هـ الموافق 2022/05/06 م واس
كيب تاون 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واس
ارتفع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا بنسبة تجاوزت 50% خلال ال24 ساعة الأخيرة وفق إحصائيات رسمية.
وأعلن المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا تسجيل 9757 إصابة جديدة بالفيروس أي بزيادة بنسبة 50% مقارنة بأول أمس.
يذكر أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا قد بلغ أكثر من 3,8 ملايين إصابة وحوالي 100,350 وفاة.
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20:48ت م
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