كيب تاون 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واسارتفع عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا بنسبة تجاوزت 50% خلال ال24 ساعة الأخيرة وفق إحصائيات رسمية.وأعلن المعهد الوطني للأمراض المعدية في جنوب أفريقيا تسجيل 9757 إصابة جديدة بالفيروس أي بزيادة بنسبة 50% مقارنة بأول أمس.يذكر أن العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا قد بلغ أكثر من 3,8 ملايين إصابة وحوالي 100,350 وفاة.// انتهى //20:48ت م0061