الرياض 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واستقام غداً على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد.وينطلق اللقاء الأول عند الـ 5:00 مساءً، ويجمع فريقي الخليج والزلفي، اللذين تأهلا بالفوز على الأهلي، والوحدة على التوالي.ويتقابل النور مع الصفا في اللقاء الآخر الذي ينطلق عند الـ 7:00 مساءً، بعد أن عبر النور من بوابة المحيط، فيما اقتنص الصفا بطاقة التأهل بتخطيه "حامل اللقب " مضر.// انتهى //20:51ت م0062