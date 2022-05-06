رياضي / الخليج والنور يواجهان الزلفي والصفا غداً في نصف نهائي كأس كرة اليد
الجمعة 1443/10/5 هـ الموافق 2022/05/06 م واس
الرياض 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واس
تقام غداً على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، مباراتي الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد.
وينطلق اللقاء الأول عند الـ 5:00 مساءً، ويجمع فريقي الخليج والزلفي، اللذين تأهلا بالفوز على الأهلي، والوحدة على التوالي.ويتقابل النور مع الصفا في اللقاء الآخر الذي ينطلق عند الـ 7:00 مساءً، بعد أن عبر النور من بوابة المحيط، فيما اقتنص الصفا بطاقة التأهل بتخطيه "حامل اللقب " مضر.
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20:51ت م
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