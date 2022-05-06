الأحساء 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واسوقع فريق الاتحاد في فخ التعادل الإيجابي (4-4) أمام نظيره الفتح، مساء اليوم، في مباراة جمعت بينهما على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء، ضمن الجولة 27 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.وتقدم الفتح سريعًا عن طريق البرازيلي بيتروس في الدقيقة 9، لكن ظهر الاتحاد بعدها شرسًا، إذ سجل 3 أهداف دفعة واحدة، عن طريق البرازيليَيْن رومارينيو، كورنادو ، والمغربي حمد الله، في الدقائق 17، 20 و42.وقلَّص المهاجم فراس البريكان، الفارق إلى هدف واحد، في الدقيقة 45+3 من الشوط الأول، وزاد زميله سفيان بن دبكة، فرص الفتح بالعودة للمباراة بهدف تعادل ثالث في الدقيقة 60، قبل أن يعود البرازيلي رومارينهو باستعادة التقدم للاتحاد بهدف رابع عند الدقيقة 77، إلا أن الفتح كان مصراً على فرض نتيجة التعادل على المباراة بهدف رابع بواسطة فراس البريكان عند الدقيقة 83.وبهذه النتيجة بات الاتحاد متربعاً الصدارة بـ 62 نقطة، فيما أضاف الفتح نقطة لرصيده ليصبح لديه 32 نقطة في المركز الثامن.// انتهى //21:24ت م0064