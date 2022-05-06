الرياض 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واسالتقى معالي رئيس مجلس إدارة هيئة الحكومة الرقمية المهندس عبدالله بن عامر السواحة، اليوم بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، وكيل الأمين العام لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة ليو زنمين، ومدير شعبة المؤسسات العامة والحكومة الرقمية وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية جوانج زو.ويأتي اللقاء في إطار الجولة التي يقوم بها المهندس السواحة إلى الولايات المتحدة بهدف تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد الرقمي والبحث والابتكار والفضاء، وأفضل الممارسات في مجال الحكومة الرقمية، إضافة إلى تسليط الضوء على الريادة العالمية التي حققتها المملكة في مجال التحول الرقمي في الحكومة الرقمية وبناء المدن الذكية بناءً على توجيهات القيادة الحكيمة ورؤيتها الطموحة 2030 التي تتواءم مع التحدّيات العصرية للطاقة والمناخ للمشاركة في الجهود الرامية لبناء مستقبل مستدام.وأشادا بما تشهده المملكة من قفزات نوعية في مختلف المجالات خاصةً مجال الاتصالات وتقنية المعلومات وأثرها على خدمات الحكومة الرقمية وجودة الحياة، مشيدين كذلك بالجهود المبذولة لتنمية المهارات الرقمية، وإعداد الكفاءات في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات والبحث والابتكار، والتقدم في مجال الخدمات الحكومية الرقمية.// انتهى //22:44ت م0078