عمّان 5 شوال 1443 هـ الموافق 6 مايو 2022 م واسالتقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في بولاية فلوريدا اليوم بقائد القيادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كوريلا، وقائد قيادة العمليات الخاصة الأمريكية الفريق أول ريتشارد كلارك.وجرى خلال اللقاءين المنفصلين، بحث التعاون بين الأردن والولايات المتحدة في المجالات العسكرية والدفاعية، كما استعرضت الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب.//انتهى//22:46ت م0082