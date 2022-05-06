كولومبو 5 شوال 1443 هـ الموافق 6 مايو 2022 م واسأعلن رئيس سريلانكا جوتابايا راجاباسكا حالة الطوارئ، في خضم تزايد الاحتجاجات ضد الحكومة.وقال متحدث باسم مكتب الرئيس اليوم إن الإعلان يعطي صلاحيات للجيش لإلقاء القبض على الأشخاص واحتجازهم، والسيطرة على الاحتجاج العام، بدلاً من قيام الشرطة فقط بهذه الأمر.وتأتي الخطوة بعد أن أصاب إضراب عام اليوم المدارس والخدمات الحكومية وحركة التجارة بالشلل، حيث شارك عشرات الآلاف في احتجاجات في الشوارع تطالب الرئيس جوتابايا راجاباسكا وحكومته بالتنحي.//انتهى//23:00ت م0084