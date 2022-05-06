روما 5 شوال 1443 هـ الموافق 6 مايو 2022 م واسدعا برنامج الأغذية العالمي اليوم إلى إعادة فتح موانئ مدينة أوديسا جنوب أوكرانيا حتى يتسنى تصدير المنتجات الزراعية إلى خارج البلاد.ونقل بيان للبرنامج التابع للأمم المتحدة عن مديره ديفيد بيسلي أن "صوامع الحبوب في أوكرانيا ممتلئة حالياً. وفي الوقت نفسه، يتجه 44 مليون شخص حول العالم نحو المجاعة. نحتاج إلى فتح هذه الموانئ حتى يتسنى إخراج الأغذية من أوكرانيا".وأضاف بيسلي "العالم يطالب بها لأن مئات الملايين من الناس حول العالم يعتمدون على هذه الإمدادات".واختتم رئيس برنامج الأغذية العالمي "أدعو جميع الأطراف المعنية للسماح لهذا الغذاء بمغادرة أوكرانيا والذهاب إلى حيث تشتد الحاجة إليه، حتى نتمكن من تجنب خطر المجاعة الوشيك".مع إغلاق الموانئ بسبب الحرب، يتم تخزين ملايين الأطنان من الحبوب في صوامع في أوديسا ومدن أوكرانية أخرى على ساحل البحر الأسود.//انتهى//23:01ت م0085