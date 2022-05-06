الدوحة 5 شوال 1443 هـ الموافق 6 مايو 2022 م واسحذرت دولة قطر من خطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي الغاشم للمصادقة على نحو 4000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وعدتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.ودعت وزارة الخارجية القطرية في بيان اليوم، المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لمنع سلطات الاحتلال من المصادقة على الخطط، وإلزامها بوقف سياساتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية.وأكدت أن الخطط الاستيطانية تشكل تهديداً خطيراً للجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين، وتعيق استئناف العملية السلمية على أساس القرارات الدولية ومبادرة السلام العربية.وجددت وزارة الخارجية ، التأكيد على موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وأن تكون عاصمتها القدس الشرقية.//انتهى//23:01ت م0086