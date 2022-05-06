بغداد 5 شوال 1443 هـ الموافق 6 مايو 2022 م واسسجلت محافظة كركوك في شمال العراق حالة وفاة بالحمى النزفية، كما أعلن مسؤولون في المدينة، غداة تسجيل محافظة نينوى أولى حالات الإصابة بهذا المرض الذي ارتفعت الإصابات به مؤخراً في البلاد.ووفق الإحصاء الأخير الذي أعلنه المتحدّث باسم وزارة الصحة العراقية، سجّلت البلاد منذ بداية العام 40 إصابة بالمرض الفيروسي الذي يعرف كذلك باسم حمى الكونغو، غالبيتها في الجنوب، بينها 8 وفيات.وظهر الفيروس في الأيام الأخيرة في محافظات شمالية أيضاً. مع ذلك، فإنّ المرض لا يعد متفشيًا.وقال المتحدّث باسم وزارة الصحة سيف البدر في تصريح تلفزيوني "آخر إحصائية سجلت على الأقل 8 حالات وفاة. سجلت اليوم حالة وفاة في كركوك. فضلاً عن 5 وفيات في ذي قار، وفاة في المثنى وأخرى في بابل".//انتهى//23:01ت م0087