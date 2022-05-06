هافانا 5 شوال 1443 هـ الموافق 6 مايو 2022 م واسقضى ثمانية أشخاص فيما أصيب نحو ثلاثين وفقد أثر 13 آخرين اليوم في انفجار وقع في فندق بوسط هافانا ودمّر قسماً منه، فيما رجّحت السلطات الكوبية أن يكون ناجماً عن تسرّب للغاز.وقالت الرئاسة الكوبية عبر تويتر "حتى الآن، قضى ثمانية أشخاص ونقل نحو ثلاثين إلى المستشفى".وأوضح ميغيل غارسيا مدير مستشفى كاليختو غارسيا التي تم نقل المصابين إليها أن 11 من الجرحى "بحال خطرة للغاية".//انتهى//23:06ت م0088