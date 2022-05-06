الرياض 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واسنجح فريق النصر، في تحقيق فوز كبير 4 - 2 على حساب نظيره الشباب، في مباراة جمعتهما مساء اليوم على ملعب مرسول بارك في الرياض ، ضمن الجولة الـ 26 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.النصر والشباب، كلاهما يسعى إلى المنافسة على مقعد في المربع الذهبي، بعد خسارة فرصة الحصول على لقب الدوري لصالح الاتحاد والهلال.وتقدم النصر سريعًا في هذه المواجهة عن طريق رأسية عبدالإله العمري في الدقيقة 18، قبل أن يعزز البرازيلي أندرسون تاليسكا، بهدف ثانٍ في الدقيقة 31 من ركلة جزاء، ثم أضاف عبد المجيد الصليهم، الثالث في الدقيقة 34، ليعود تاليسكا بهدفٍ رابع عند الدقيقة 50.الشباب بدوره حاول العودة للمباراة، إلا أن النصر لم يسمح بذلك، لذا اكتفى الشبابيون بتسجيل هدفين عند الدقيقتين (55- 80) بواسطة تركي العمار والبرازيلي كارلوس جونيور.وبهذه النتيجة يعود النصر مؤقتاً لوصافة الترتيب بـ 51 نقطة، في حين يأتي الشباب رابعاً بـ 47 نقطة.// انتهى //23:10ت م0089