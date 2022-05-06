جدة 05 شوال 1443 هـ الموافق 06 مايو 2022 م واستستقبل منطقة المارينا في نادي جدة لليخوت ، زوار موسم جدة بعد غدٍ الأحد بالعديد من المطاعم والمقاهي المتنوعة المطلة على الواجهة البحرية.وتتميز منطقة المارينا بإطلالتها البحرية البديعة، كأحد أكثر مناطق الموسم جمالاً على الواجهة البحرية لمدينة جدة، وتنوع الخيارات فيها، وتضم العديد من التجارب العالمية من مطاعم ومقاهي فاخرة، ومجموعة من المتاجر المتنوعة للأزياء والعطور والهدايا، كما تتيح للزائر فرصة تذوق تجارب المطاعم العالمية، والتسوق الفاخر من أشهر الماركات والأزياء والإكسسوارات .ويضم النادي مرسى للسفن يصل ارتفاعه إلى 135 متراً، ويتسع لأكثر من 100 يخت، بالإضافة لشاطئ حصري لأعضاء نادي جدة لليخوت، وأول مارينا سياحية في المملكة ، ويمكن للزائر الحجز من خلال الرابط ‏https://jeddahseason.sa/js-cdi-final/index.html?id=368 .// انتهى //23:46ت م0093