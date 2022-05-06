عام / تعليم الحدود الشمالية يعتمد بداية الدوام الصيفي
السبت 1443/10/6 هـ الموافق 2022/05/07 م واس
عرعر 06 شوال 1443 هـ الموافق 07 مايو 2022 م واس
اعتمدت إدارة التعليم العام بالحدود الشمالية مواعيد بدء اليوم الدراسي بالتوقيت الصيفي ابتداء من الـ 7 من شوال الجاري لجميع مدارس المنطقة .
وسيبدأ موعد الاصطفاف الصباحي لمدارس " البنين " الساعة السابعة ، والحصة الأولى الساعة السابعة وخمسة عشرة دقيقة ، فيما يبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس " البنات " الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة ، والحصة الأولى الساعة السابعة.
وشدد تعليم الشمالية على مديري ومديرات المدارس بضرورة إشعار أولياء أمور الطلاب والطالبات بمواعيد الحضور والانصراف.
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