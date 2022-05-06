عرعر 06 شوال 1443 هـ الموافق 07 مايو 2022 م واساعتمدت ‫إدارة التعليم العام بالحدود الشمالية مواعيد بدء اليوم الدراسي بالتوقيت الصيفي ابتداء من الـ 7 من شوال الجاري لجميع مدارس المنطقة .وسيبدأ موعد الاصطفاف الصباحي لمدارس " البنين " الساعة السابعة ، والحصة الأولى الساعة السابعة وخمسة عشرة دقيقة ، فيما يبدأ الاصطفاف الصباحي لمدارس " البنات " الساعة السادسة وخمس وأربعين دقيقة ، والحصة الأولى الساعة السابعة.وشدد تعليم الشمالية على مديري ومديرات المدارس بضرورة إشعار أولياء أمور الطلاب والطالبات بمواعيد الحضور والانصراف.// انتهى //02:10ت م0002