المدينة المنورة 06 شوال 1443 هـ الموافق 07 مايو 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت , رياح نشطة وأتربة نشطة تشمل تأثيراتها تدني في مدى الرؤية وارتفاع في الأمواج علي محافظة ينبع وينبع النخل والرايسوبين المركز أن الحالة التي تبدأ الساعة الـ ١١ صباحا تسمر حتي الساعة الثامنة من مساء اليوم السبت// انتهى //06:02ت م0008