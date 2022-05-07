إسلام آباد 06 شوال 1443 هـ الموافق 07 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية اليوم تأكيد باكستان والولايات المتحدة الأمريكية خلال مباحثات هاتفية جرت الليلة الماضية بين وزيري خارجية البلدين حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية على أساس الاحترام المتبادل والتعاون في مجالات الاهتمام المشترك.واهتمت بإعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن عن إطلاق سراح عدداً من أسرى ميليشيا الحوثي ضمن المبادرة الإنسانية السعودية.وأخبرت عن إرسال باكستان شحنة من المواد الإغاثية العاجلة لمساعدة منكوبي الفيضانات في أفغانستان، ودعوتها للمجتمع الدولي بالاستعجال في تقديم المساعدات لهذا البلد المجاور للحد من حدوث أزمة إنسانية.ونشرت تحذير دائرة الأرصاد الجوية الباكستانية من تعرض البلاد لموجة حر قوية خلال الأسبوع الجاري، مع إمكانية ارتفاع منسوب المياه في الأنهار عن معدلها الطبيعي بسبب ذوبان الثلوج المتراكمة على القمم الجبلية في شمال باكستان.وتناقلت صحف إسلام آباد متفرقات في الشأن الدولي منها رفض آلاف الأمريكيين إخلاء بيوتهم في مواجهة حرائق الغابات بالولايات المتحدة، واستمرار السلطات الصينية في مواجهة الموجة الجديدة لفيروس كورونا، وإعلان رئيس سريلانكا حالة الطوارئ في البلاد للسيطرة على المظاهرات.// انتهى //06:23ت م0009