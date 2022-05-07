رام الله 06 شوال 1443 هـ الموافق 07 مايو 2022 م واساهتمت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم, بتأكيد رئيس دولة فلسطين محمود عباس, أن قتل المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين لا يؤدي إلا إلى المزيد من تدهور الأوضاع في الوقت الذي نسعى فيه جميعًا إلى تحقيق الاستقرار ومنع التصعيد.وسلطت الضوء على إصابة العشرات من الفلسطينيين وحرق مركباتهم خلال اعتداءات متفرقة، بينما أطلق الاحتلال الإسرائيلي النار على أراضٍ زراعية في خان يونس.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتحذيرات الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، من خطورة قرار الاحتلال الإسرائيلي بهدم أكثر من 12 قرية فلسطينية في مسافر يطا، وتهجير أكثر من 4000 مواطن فلسطيني، والاستيلاء على 22 ألف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية والنبي موسى جنوب مدينة أريحا لاستكمال مخطط (E1) الاستيطاني لعزل مدينة القدس المحتلة.وأوردت احتجاج نقابة المحامين الأميركية على قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتبار ست مؤسسات فلسطينية "إرهابية".ونشرت صحف فلسطين تحذيرات وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية من إقدام السلطات الإسرائيلية على تهجير فلسطينيين, والمضي قدمًا في مخططات بناء (3988) وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.ولفتت الصحف النظر لتأدية عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، صلاة الجمعة الأولى بعد انقضاء شهر رمضان، في المسجد الأقصى، رغم التضييقات الاحتلالية.// انتهى //10:46ت م0012