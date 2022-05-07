القاهرة 06 شوال 1443 هـ الموافق 07 مايو 2022 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم, بتأكيد وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن اقتصاد بلاده بات أكثر تماسكًا في مواجهة التحديات العالمية، ويمتلك القدرة على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية.وسلطت الضوء على إلغاء وزارة الأوقاف المصرية إجراءات التباعد داخل المساجد، وعودتها إلى حالتها الطبيعية قبل جائحة كورونا وعمارتها بالدروس والمقارئ القرآنية.وتابعت صحف السبت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى قرار قوات الاحتلال الإسرائيلي تمديد الإغلاق المفروض على الضفة الغربية وقطاع غزة.ونشرت صحف القاهرة إعلان وزير التخطيط والمالية الليبي أسامة حماد، تسليم مقترح الميزانية العامة للعام المالي 2022 لرئيس الحكومة فتحي باشاغا تمهيدًا لإحالته لمجلس النواب لمناقشته وإقراره.وتطرقت صحف القاهرة إلى المباحثات التي أجرتها مستشار الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليام مع السفير الإيطالي في ليبيا جوزيبي بوتشينو، وتناولت دعم مسار دستوري انتخابي قابل للتطبيق.// انتهى //10:46ت م0013