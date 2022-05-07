تونس 06 شوال 1443 هـ الموافق 07 مايو 2022 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بالاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس التونسي قيس سعيّد مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول جملة من المسائل الاقتصادية والمالية والعلاقات الثنائية الإستراتيجية التي تجمع تونس بالاتحاد الأوروبي.وأوردت تأكيد وزير الصحة التونسي علي مرابط, أن الوضع الوبائي في تونس جيد ولا يبعث على الخوف إلا أنه يصعب التكهن بإمكانية حدوث موجة أخرى لفيروس كورونا أو أحد متحوراته من عدمه، مشيراً إلى أن المراقبة مستمرة، وطنياً ودولياً، من أجل التنبه إلى أي متغير أو متحور على صلة بهذا الوباء.وتابعت صحف السبت في الشأن المغاربي المحادثات التي أجراها رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة عبر اتصال هاتفي مع الرئيس التونسي قيس سعيد بحثا من خلاله آخر تطورات الملف الليبي والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وأخبرت عن بدء أول مواعيد الانتخابات النيابية اللبنانية أمس مع تصويت المغتربين في الخارج وسط دعوات للمشاركة بكثافة للتعبير عن الإرادة الحقيقية في التغيير.وعرجت على تطورات الأوضاع في فلسطين حيث أصيب 20 فلسطينياً خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي، عقب مسيرات منددة بالاستيطان شمالي الضفة الغربية المحتلة.// انتهى //10:48ت م0014