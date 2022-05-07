الرباط 06 شوال 1443 هـ الموافق 07 مايو 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم بالإجراءات التي اتخذتها كل من المغرب وإسبانيا لتسهيل عودة المواطنين المغاربة القاطنين في أوروبا لقضاء عطلهم الصيفية في بلدهم عبر الموانئ الإسبانية.وتابعت تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وما تشهده باحات المسجد الأقصى من مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي والتي أسفرت عن تسجيل عدد من الإصابات.وأخبرت صحف الرباط عن تعهد عدد من القوى العالمية في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، بالإسهام في ضمان الأمن الغذائي للعالم في الظروف الدولية الراهنة.// انتهى //10:51ت م0015