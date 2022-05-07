جدة 06 شوال 1443 هـ الموافق 07 مايو 2022 م واساستقبل فخامة الرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين الرئيس الحالي للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا بكوتونو أمس, المبعوث الخاص للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي لأفريقيا نصيرو باكو أريفاري.وسلم المبعوث الخاص خلال اللقاء رسالة خطية من معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إلى فخامة الرئيس تالون.وبحث الجانبان خلال الاستقبال, مختلف التحديات التي تواجهها منطقة غرب أفريقيا شبه الإقليمية ولاستكشاف السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز الحوار والتعاون بين منظمة التعاون الإسلامي وبين الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.// انتهى //11:24ت م0016