الخرطوم 06 شوال 1443 هـ الموافق 07 مايو 2022 م واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم, بإعلان الشرطة السودانية تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات صورتها قناة أجنبية يظهر فيها منسوبيها يهجمون بالسيارة على المتظاهرين فيالخرطوم أول أمس .وأخبرت عن تأكيد عضو مجلس السيادة السوداني الدكتور الهادي إدريس, أن الشراكة في مبادرة الجبهة الثورية ستحفظ لأي طرف دوره ومهامه دون أن يتغول طرف على مهام واختصاص الطرف الآخر.ونقلت صحف السبت عن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز, أن اللجنة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لوضع قاعدة دستورية للانتخابات في ليبيا ستعقد جولتها الثانية في العاصمة المصرية في 15 من مايو الجاري.وعرجت صحف السودان على تحذير الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة من مغبّة إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على المصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.// انتهى //11:25ت م0017