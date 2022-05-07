الرياض 06 شوال 1443 هـ الموافق 07 مايو 2022 م واستشارك هيئة تقويم التعليم والتدريب في المؤتمر والمعرض الدولي للتعليم 2022م، الذي ينطلق تحت عنوان (التعليم في مواجهة الأزمات: الفرص والتحديات)، والذي تنظمه وزارة التعليم وتستمر فعالياته خلال الفترة من 7 إلى 10 من شوال 1443هـ ، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.ويعد المؤتمر الذي يشارك فيه 23 دولة وأكثر من 50 وزيرًا وخبيرًا مختصًا بالتعليم، واحدًا من أهم المناسبات التعليمية المتخصصة، وفعالية داعمة للتعاون والتواصل الدولي المتبادل، وفرصة لإثراء الخبرات وفق أفضل الممارسات والتجارب العالمية، واستعراض الفرص المتاحة لتطوير التعليم في المملكة، إضافة إلى الاستثمار في إمكاناته، للإسهام في تعزيز رؤية المملكة 2030م، بوصفها قوة فاعلة في الحضارات والعلوم والتقدم الإنساني.وتحرص الهيئة ومراكزها على المشاركة في المؤتمر والمعرض من أجل التعريف بالهيئة والمراكز التابعة لها، والتسويق للخدمات والمنتجات التي تقدمها لكافة مستفيديها وفقاً لمتطلبات سوق العمل واحتياجات وظائف المستقبل، في إطار سعيها الدائم لتحقيق مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية وصولاً إلى مواطن ومواطنة ينافسون عالميًا.وستكون الهيئة ومراكزها موجودة في جناح يتميز بعدد من الفعاليات، أبرزها "تجربة واقعية لبعض الاختبارات والمقاييس، والجولات التعريفية بخدمات ومنتجات الهيئة ومراكزها، والإجابة عن استفسارات الزوار، إلى جانب تقديم خمس ورش عمل تستعرض من خلالها التعريف بأهمية ومزايا عدد من الخدمات التي تقدمها، كبرنامج التقويم الوطني للتحصيل العلمي والجامعي، وتحليل بيانات دراسة التوجهات الدولية في الرياضيات والعلوم (TIMSS)، ودور الاعتماد التقني والمهني في تنمية القدرات البشرية ومواءمتها مع سوق العمل، والاختبارات التشخيصية (قدراتي والتكويني)".وستُوقع على هامش المؤتمر مجموعة من الاتفاقيات مع عدد من الجهات التعليمية والتدريبية، للإسهام في ضمان وضبط جودة التعليم والتدريب في المملكة، وترسيخ علاقات متينة مع أشهر المؤسسات والهيئات التعليمية في المملكة والعالم، للتغلب على التحديات التي تواجه التعليم في المملكة، وتقديم الحلول التي تسهم في رفع مستوى مخرجاته، وكفاءة مؤسساته، وصولًا إلى تحقيق التطوير والتنافسية العالمية.وتدعو الهيئة كافة المهتمين والمتخصصين في مجال التعليم والتدريب، والمستفيدين من خدماتها ومنتجاتها لزيارة جناح هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمعرض رقم 210 من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً طيلة أيام المعرض.// انتهى //14:01ت م0022