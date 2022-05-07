تبوك 06 شوال 1443 هـ الموافق 07 مايو 2022 م واسواسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، أمين جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية بتبوك الدكتور عبدالله بن بدوي الشريف في وفاة والدته رحمها الله.وأعرب سموه عن تعازيه ومواساته للدكتور الشريف ولأسرته كافة بوفاة فقيدتهم, سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.من جهته أعرب الدكتور عبدالله الشريف عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على تعازيه ومواساته التي كان لها الأثر في نفوسهم, سائلاً الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.// انتهى //14:02ت م0024