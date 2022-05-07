مقديشو 06 شوال 1443 هـ الموافق 07 مايو 2022 م واسشنت القوات المسلحة الصومالية عمليات عسكرية ضد الخلايا الإرهابية في مناطق تابعة لإقليم شبيلي الوسطى بمحافظة هيرشبيلي الإقليمية.وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن القوات الصومالية ألحقت بالخلايا الإرهابية خسائر كبيرة، وفق ما أفاد به حاكم منطقة "مهداي" وهي من المناطق التابعة لإقليم شبيلي الوسطى التي جرت العملية العسكرية فيها.// انتهى //14:03ت م0026