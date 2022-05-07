جدة 06 شوال 1443 هـ الموافق 07 مايو 2022 م واستستقبل منطقة "جدة جنغل" زوار موسم جدة 2022 الثلاثاء المقبل الموافق 10 مايو بالعديد من المفاجآت والتجارب المشوقة، في أكبر حديقة حيونات في المملكة تمتد مساحتها إلى 600 ألف متر.وتحتوي "جدة جنغل" على أكثر من 1000 نوع من الحيوانات البرية من بينها حيوانات تتجاوز أعمارها الـ 150عاماً، وما يزيد على 200 نوع من الطيور النادرة في منطقة مغلقة على مساحة 8 آلاف متر.وتتيح لزوارها التفاعل مع الحيوانات في تجربة مشوقة، والاستمتاع بالألعاب المختلفة، وتجربة الغابة لأول مرة في الشرق الأوسط، التي تمكن الزائر من اكتشاف الغابة مروراً بمجموعة من الحيوانات البرية المستقطبة من موطنها الأصلي، والعديد من العروض الحية الأخرى.وتشهد المنطقة التي تتميز بالطابع الأفريقي الفريد، ومحاكاتها للأدغال الطبيعية؛ إقامة ورش ترفيهية للأطفال، وتوفير مناطق ألعاب، ومغامرات، ومطاعم ومسرح لإقامة العروض اليومية للزوار ؛حيث تم تصميم "جدة جنغل بألوان الأدغال الاستوائية المستوحاة من البيئة الأفريقية ليعيش الزائر تجربة لا تنسى من المتعة والترفيه في أحضان الطبيعة.// انتهى //14:50ت م0028