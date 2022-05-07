غزة 06 شوال 1443 هـ الموافق 07 مايو 2022 م واسهاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مراكب الصيادين في بحر مدينة رفح جنوب قطاع غزة.ونقلت مصادر فلسطينية عن اتحاد لجان الصيادين، أن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت نيران رشاشاتها الثقيلة وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين، وهي على بعد نحو 6 أميال بحرية قبالة بحر مدينة رفح، وأرغمتها على ترك المكان، والعودة إلى الشاطئ.// انتهى //15:37ت م0033