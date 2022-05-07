جدة 06 شوال 1443 هـ الموافق 07 مايو 2022 م واستشارك منظمة التعاون الإسلامي ، بدعوة من معالي وزير التسامح بدولة الإمارات العربية المتحدة نهيان مبارك آل نهيان ، في مؤتمر الوحدة الإسلامية في أبوظبي ، الذي ستنطلق أعماله غدا ولمدة يومين، وينظمه المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة تحت شعار : الوحدة الإسلامية : المفهوم، والفرص، والتحديات. وسيدور الحوار حول فكرة الوحدة الإسلامية في ضوء الفرص والتحديات التي تتعامل معها المجتمعات الإسلامية في القرن الحادي والعشرين.وسيلقي معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي إبراهيم حسين طه، كلمة في الجلسة الافتتاحية يستعرض فيها الجهود التي تبذلها المنظمة من أجل تمكين المجتمعات المسلمة من الاندماج والانسجام الإيجابي في دولها.// انتهى //16:56ت م0035