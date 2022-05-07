جدة 06 شوال 1443 هـ الموافق 07 مايو 2022 م واسأتمت الخطوط السعودية استعداداتها للمشاركة في معرض سوق السفر العربي بدبي في عامه التاسع والعشرين أحد أبرز معارض السفر الدولية، حيث من المقرر إقامته خلال الفترة من 9 حتى 12 مايو 2022م، في مركز دبي التجاري العالمي .وتستعرض "السعودية" من خلال جناحها رقم (ME4310) في القاعة رقم (4) والمكوّن من (3) طوابق بمساحة 325 مترًا مربعًا، مستجدات خدماتها ومنتجاتها في عالم الطيران وصناعة النقل الجوي إلى جانب مساهمتها الفاعلة في دعم قطاع السياحة بالمملكة وكذلك قطاعي الحج والعمرة.وتأتي مشاركة "السعودية" استكمالاً لجهودها في دعم مشاركات المملكة بالمعارض الدولية، ومن المتوقع أن تبرم اتفاقيات لتقديم خدمات جديدة ، كما ستشهد حديثاً للرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي إبراهيم بن سلمان الكشي ، خلال أولى الجلسات الحوارية في المعرض تحت عنوان "من الإستراتيجية إلى الواقع: ازدهار السياحة بالمملكة العربية السعودية "، إلى جانب ذلك ستعقد "السعودية" من خلال قطاعاتها المشاركة ، اجتماعات ولقاءات مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالصناعة لتبادل الخبرات وتطوير الخدمات والمنتجات ، إلى جانب استثمار حضورها في هذا المحفل ومن خلال شاشات العرض التفاعلية التي يمتاز بها الجناح ، لطرح العديد من المبادرات لتطوير الخدمات وعرض أحدث منتجات وخدمات تكنولوجيا السفر وتحسين تجربة السفر للضيوف.وسيحظى زوّار جناح "السعودية" بتجربة ثرية وفريدة من نوعها ، للتعرف عن كثب على باقة الخدمات المتكاملة التي يمكن من خلالها إنهاء إجراءات السفر وإصدار التأشيرات الإلكترونية (eVisa) وكذلك خدمات المواصلات والخدمات الأخرى بكل يسرٍ وسهولة عبر المنصات الإلكترونية وكذلك خدمات برنامجي "عطلات السعودية" و "السعودية للعمرة" للراغبين في تصميم باقة سفر سياحية متكاملة أو لتأدية مناسبك العمرة ، بالإضافة إلى التعرف على الوجهات الداخلية التي تغطي معظم أنحاء المملكة وشبكة الرحلات الدولية التي تصل إلى (4) قارات حول العالم ، كما أنه ومن خلال شراكتها مع تحالف "سكاي تيم" العالمي فإنها تربط ضيوفها بشبكة التحالف والتي تبلغ (1,036) وجهة في (170) دولة، علاوةً على المعلومات الوافية التي سيطّلع عليها زوار الجناح عن أسطول طائراتها الحديث والمتنامي.ويتيح الجناح لزواره فرصة تجربة أحد أحدث مقاعد درجتي الأعمال والضيافة لطائرة "السعودية" من طراز بوينج (787) دريملاينر ، حيث سيستمعون لشرحٍ وافٍ عما تتميز من خصائص الراحة والرفاهية ، بالإضافة إلى توفير أحدث مجموعة أطقم الاحتياجات الشخصية المهداة للضيوف المسافرين على درجة الأعمال ، كما تستعرض خدمات برنامج الولاء "الفرسان" والذي يقدم لأعضائه العديد من الامتيازات والمكافآت واكتساب الأميال ، ويضاف إلى ذلك فسيستمتع الزوار بتذوق أطباق خاصة يعدها طهاة مهرة ضمن طاقم الخدمة التي توفرها "السعودية" والمعروفة بالطاهي الجوي على عدد من طائراتها حول العالم.يشار إلى أن المعرض سيشارك به العديد من القطاعات في مجال السفر والسياحة ويستقطب العديد من المهتمين والمتخصصين في هذا المجال ، كما أنه سيحظى بمتابعة إعلامية واسعة ، وستعقد ندوات يسلط الضوء خلالها على قطاعات الطيران والفنادق والسياحة الرياضية وسياحة التجزئة وندوة خاصة للاستثمار في قطاع الضيافة ، إلى جانب العديد من المؤتمرات والعروض التقديمية التي تهدف إلى استكشاف الجيل القادم من الاتجاهات والابتكارات للأنشطة السياحية ضمن الوجهة الواحدة.// انتهى //17:11ت م0036