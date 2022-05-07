مقديشو 06 شوال 1443 هـ الموافق 07 مايو 2022م واسأعلنت الحكومة الصومالية اليوم رسميًا أنها طلبت من صندوق النقد الدولي تمديد دعمه المالي لمدة ثلاثة أشهر.وقالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في الصومال، لورا اراميلو في تصريح صحفي : إن الحكومة الصومالية تقدمت بطلب رسمي إلى مجلس صندوق النقد الدولي بتأجيل مراجعة البرنامج الاقتصادي من أجل استكمال المحادثات بشأن تجديد برنامج دعم الميزانية.وأضافت أنه من المتوقع أن تتم الموافقة بالتمديد حتى 17 من أغسطس ، وتأكيد الاتفاقيات السياسية مع الحكومة الجديدة بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية .الجدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي كان قد حذر خلال شهر فبراير الماضي، من أن تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية في الصومال يهدد تجديد برنامج دعم الميزانية الذي يستمر ثلاث سنوات وتبلغ قيمته قرابة 400 مليون دولار وينقضي أجله تلقائيا هذا الشهر.// انتهى //17:11ت م0037