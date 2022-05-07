الخرطوم 06 شوال 1443 هـ الموافق 07 مايو 2022 م واسأكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية الدكتور إبراهيم الدخيري،أن إعلان نواكشوط للأمن الغذائي العربي الذي أطلقه وزراء الزراعة العرب يهدف لمعالجة التداعيات الناتجة عن آثار الحرب الأوكرانية الروسية، وكذلك جائحة كورونا والتغيرات المناخية في المنطقة العربية .وأوضح الدخيري في تصريحات صحفية اليوم، أن السودان من أكبر الدول المستفيدة من مشروع الأمن الغذائي العربي باعتبار أن الإستراتيجية العربية مصممة على وجود الموارد الطبيعية ومصادر المياه وهذه تتوفر في السودان.وأضاف أن الإعلان يشير إلى حزمة من الإجراءات والتدخلات الإيجابية خاصةً ما يلي التنمية الزراعية المستدامة ومشروع الأمن الغذائي العربي الذي أقره إعلان نواكشوط مؤخرا.// انتهى //17:49ت م0039