تبوك 06 شوال 1443 هـ الموافق 07 مايو 2022م واسيحتفي فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة تبوك غداً بفعاليات اليوم العالمي للهلال الأحمر السعودي تحت عنوان " كن إنساناً لطيفاً " ، وذلك بمجمع بارك مول التجاري والممشى الخاص بمتنزه الأمير فهد بن سلطان ، كما سيقيم فرع الهيئة بالمنطقة والمحافظات التابعة العديد من الأنشطة والبرامج ذات الصلة بيوم الهلال الأحمر السعودي الذي يوافق الثامن من شهر مايو من كل عام .وأوضح المدير العام لفرع الهيئة بمنطقة تبوك نواف بن مياح العنزي أن الاحتفاء سيضم العديد من الفعاليات التوعوية الهادفة إلى إرساء مفهوم العمل الإسعافي، مبينناً أن المشاركة في هذه المناسبة تهدف إلى نشر الوعي لدى جميع أفراد المجتمع، واكتساب مهارات الإسعافات الأولية وأهميتها في تعزيز الاستجابة الإنسانية، داعياً بهذه المناسبة الجميع إلى التسجيل في البرنامج التدريبي "سفير الحياة" للإسعافات الأولية عن طريق موقع الهيئة الإلكتروني للاستفادة من الدورات التدريبية المقدمة للمجتمع للإسهام في حماية الأرواح بعد حِفظ الله.// انتهى //18:15ت م0040